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Глазурь на паску из сгущенки: чрезвычайно простой рецепт от Эктора
Рецепт очень простой.
Пасха уже совсем скоро, а потому пора искать идеальные рецепты для паски и глазури. С последней мы вам поможем.
ТСН.ua подготовил рецепт глазури на сгущенке от Эктора Хименеса-Браво.
Ингредиенты
130 г сгущенки
60 сухого молока
Приготовление
Просеиваем сухое молоко. Добавляем к сгущенке и хорошо замешиваем. Готовую глазурь наносим на паску и украшаем.
Напомним, мы писали о том, как без яиц приготовить глазурь на паску.