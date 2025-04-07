ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
128
Время на прочтение
1 мин

Глазурь на паску из сгущенки: чрезвычайно простой рецепт от Эктора

Рецепт очень простой.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Глазурь для кулича на сгущенке.

Глазурь для кулича на сгущенке. / © pixabay.com

Пасха уже совсем скоро, а потому пора искать идеальные рецепты для паски и глазури. С последней мы вам поможем.

ТСН.ua подготовил рецепт глазури на сгущенке от Эктора Хименеса-Браво.

Ингредиенты

  • 130 г сгущенки

  • 60 сухого молока

Приготовление

Просеиваем сухое молоко. Добавляем к сгущенке и хорошо замешиваем. Готовую глазурь наносим на паску и украшаем.

Напомним, мы писали о том, как без яиц приготовить глазурь на паску.

Дата публикации
Количество просмотров
128
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie