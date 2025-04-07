Глазурь на паску из сгущенки: чрезвычайно простой рецепт от Эктора

Глазурь для кулича на сгущенке. / © pixabay.com

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Пасха уже совсем скоро, а потому пора искать идеальные рецепты для паски и глазури. С последней мы вам поможем.

ТСН.ua подготовил рецепт глазури на сгущенке от Эктора Хименеса-Браво.

Ингредиенты

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130 г сгущенки

60 сухого молока

Приготовление

Просеиваем сухое молоко. Добавляем к сгущенке и хорошо замешиваем. Готовую глазурь наносим на паску и украшаем.

Напомним, мы писали о том, как без яиц приготовить глазурь на паску.