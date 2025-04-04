Волохата паска: трендовий рецепт цього року

Волохата паска / © Credits

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Цей десерт підкорює кулінарні стрічки Instagram і TikTok і поєднує у собі ніжний аромат домашньої випічки з епатажним подаванням. Хто б міг подумати, що паска отримає цікаву «шерстяну» начинку — а запропонували такий рецепт на сторінці valeria.matrokhina.

Своєю появою цей десерт завдячує новій хвилі великодніх кулінарних трендів — після дубайського шоколаду, бала баяна і волохатої шоколадки настав час пасок, які мають вигляд мов мистецький витвір і не поступаються на смак класичній випічці наших бабусь.

Що таке «волохата паска»

Назва може звучати зухвало, проте насправді йдеться про паску, середина якої — pişmaniye (турецька цукрова вата), яка нагадує солодкі локони. Це — не лише естетика, але й ідеальна текстура: легка та шовковиста.

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Особливість рецепта

Волохата паска — це не просто декоративна фішка, а справжній вибух смаку. Її тісто ви обираєте до власного смаку, а всередині — прихований трендовий сюрприз, який створює wow-ефект.

А все, що вам необхідно для приготування — просто відріжте верхівку паски та дістаньте серединку. Начиніть її «волоссям янгола», можете його утрамбувати, або зробити пухкішим і накрийте верхівкою паски, яку відрізали. Зверху нанесіть улюблене намащення — та все готово.

«Волохата паска» — це сучасна версія улюбленої великодньої випічки, яка поєднує традиції та модні кулінарні тенденції. Вона прикрасить святковий стіл і неодмінно стане зіркою вашого Instagram. Не бійтеся експериментувати — саме так народжуються нові смаки та сімейні традиції.