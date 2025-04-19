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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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296
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На Одещині водій влаштував ДТП та вбив власну дружину

Суд виніс вирок чоловікові — він відбуватиме термін.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місці аварії

На місці аварії / © Національна поліція України

В Одеській області 48-річний водій зіткнувся з рейсовим автобусом. У момент ДТП у легковику перебувала дружина винуватця аварії — вона загинула.

Про це повідомили у поліції регіону.

«48-річний житель Старокозацької громади, з’їжджаючи на легковому автомобілі з головної дороги на другорядну, під час повороту ліворуч був неуважний і не пропустив рейсовий автобус під керуванням 36-річного жителя Болградського району, який їхав у зустрічному напрямку та мав перевагу в русі», — йдеться у повідомленні.

Унаслідок зіткнення загинула 48-річна дружина водія легковика, яка перебувала на пасажирському сидінні. Керманича автівки доправили до лікарні з переломами ребер. Пасажири та водій автобуса не постраждали.

Зібравши висновки низки судових експертиз та інші докази, слідчі висунули водієві автівки обвинувачення. Правопорушнику загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у Вишгороді Київської області 52-річний водій наїхав на жінку та її п’ятирічного сина, які перетинали пішохідний перехід. Згодом мати померла у лікарні.

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