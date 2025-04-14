Відомий український композитор Андрій Гураль трагічно загинув у ДТП

Андрій Гураль / © Facebook

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Відомий український композитор, аранжувальник і звукорежисер Андрій Гураль трагічно загинув у ДТП.

Аварія сталася ввечері 13 квітня в селі Оршівці Чернівецької області. Місцеве видання “Чернівецький промінь” повідомляє, що ДТП сталася за участю пішохода та водійки автомобіля Mercedes-Benz Е200. 46-річного композитора збив транспортний засіб. Травми виявилися несумісними з життям. Чоловік помер під час надання йому медичної допомоги. Згодом стало відомо, що загиблим виявився Андрій Гураль. Наразі поліція веде розслідування та встановлює обставини ДТП, внаслідок якої загинув композитор.

Сумну новину про смерть аранжувальника також підтвердив радіоведучий Олег Сірман. У Facebook він написав, що Андрій Гураль помер, а також закликав усіх небайдужих долучитися до допомоги його родині.

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Допис Олега Сірмана

Зазначимо, Андрій Гураль — відомий український композитор. Він свого часу працював з такими співачками, як Гайтана і Тоня Матвієнко, а також гуртами “Без Обмежень” і “Нічлава”.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер учасник “Ліги сміху” Олександр Чечун, який на початку повномасштабної війни долучився до війська. Дружина гумориста назвала причину його смерті.