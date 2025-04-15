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Смертельна ДТП за участі офіцера Нацгвардії: який вирок виніс суд
Обвинувачений свою провину не визнав, однак прокурори Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону надали суду вичерпні докази його вини.
Офіцера Національної гвардії України засуджено до 12 років ув’язнення за смертельну дорожньо-транспортну пригоду, що забрала життя трьох військовослужбовців. Вирок ухвалено за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Як встановили у суді, у лютому 2023 року військовослужбовець, перебуваючи під дією наркотичних речовин, сів за кермо позашляховика. На трасі “Миколаїв – Кривий Ріг” він здійснив небезпечний маневр — виїхав на зустрічну смугу під час обгону, де допустив лобове зіткнення з автомобілем ВАЗ. Унаслідок аварії загинули троє військових — водій і двоє пасажирів легковика.
Обвинувачений свою провину не визнав, однак прокурори Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону надали суду вичерпні докази його вини.
Досудове розслідування у цій справі провели слідчі ДБР у місті Дніпро.
Раніше ми писали, що у Польщі 24-річному українцю загрожує 10 років в’язниці через ДТП за участі громадського транспорту.