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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Смертельна ДТП за участі офіцера Нацгвардії: який вирок виніс суд

Обвинувачений свою провину не визнав, однак прокурори Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону надали суду вичерпні докази його вини.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Смертельна ДТП за участі офіцера Нацгвардії

Смертельна ДТП за участі офіцера Нацгвардії. / © Офіс Генерального прокурора

Офіцера Національної гвардії України засуджено до 12 років ув’язнення за смертельну дорожньо-транспортну пригоду, що забрала життя трьох військовослужбовців. Вирок ухвалено за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Смертельна ДТП за участі офіцера Нацгвардії. / © Офіс Генерального прокурора

Смертельна ДТП за участі офіцера Нацгвардії. / © Офіс Генерального прокурора

Як встановили у суді, у лютому 2023 року військовослужбовець, перебуваючи під дією наркотичних речовин, сів за кермо позашляховика. На трасі “Миколаїв – Кривий Ріг” він здійснив небезпечний маневр — виїхав на зустрічну смугу під час обгону, де допустив лобове зіткнення з автомобілем ВАЗ. Унаслідок аварії загинули троє військових — водій і двоє пасажирів легковика.

Обвинувачений свою провину не визнав, однак прокурори Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону надали суду вичерпні докази його вини.

Досудове розслідування у цій справі провели слідчі ДБР у місті Дніпро.

Раніше ми писали, що у Польщі 24-річному українцю загрожує 10 років в’язниці через ДТП за участі громадського транспорту.

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