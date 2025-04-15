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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
2 хв

Жодного Колі чи Ніколая: як правильно називати українською мовою

Ім’я Микола, яке має давнє походження, залишається популярним в Україні й до сьогодні. Однак із цим ім’ям часто виникає певна непорозуміння.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коля, Ніколай чи Микола: як правильно українською

Коля, Ніколай чи Микола: як правильно українською / © unsplash.com

Будь-яке ім’я, незважаючи на своє походження, пройшло певні трансформації в різних мовах, як у вимові, так і в написанні. І не слід ігнорувати ці зміни, як це трапляється з ім’ям “Микола№.

Ім’я Микола бере свій початок від давньогрецького імені Ніколаос, яке можна перекласти як “переможець народів”. Це ім’я широко поширене серед різних народів і зазнало адаптацій в різних мовах.

У деяких випадках воно трансформувалося через грецьку або латинську транслітерацію з літерою “Н”, набуваючи форм, таких як Ніколау, Ніколас, Ніколя, Ніколай, Нікулас, Ніклаус та інші.

Існують також жіночі варіанти цього імені, серед яких Ніколь, Ніколетта, Ніккі.

Існує кілька мов, у яких ім’я пишеться через “М”: у словацькій — Mikuláš, польській — Mikołaj, угорській — Miklós, білоруській — Мікалай, алтайській — Муклай, чеській — Mikuláš. Українське ім’я також звучить як Микола.

По батькові буде Миколаївна або Миколайович.

Цікаво, що скорочена форма імені — Коля — набула популярності в ХХ столітті, в радянську епоху. Існує цікава версія її виникнення: дружина царя Ніколая ІІ ніжно називала його “Ніколя”, французькою манерою, а Коля — це скорочення від цього імені.

В українській традиції для такого скорочення використовується інша форма, адже ми додаємо суфікси -ка, -цьо: Миколка, Микольцьо чи Микула. Ці форми можна вважати пестливими, так само як і Коля, Колюня, Колюньо, Колюся.

Зверніть увагу, що для латинської транслітерації імені в закордонному паспорті чи ID картці використовується український варіант Микола, і тому ім’я записується як Mykola.

Батьки мають можливість вибирати будь-яку форму імені, наприклад, Нікас чи Ніколас. Іноді це зумовлено модними тенденціями або впливом кіно, а іноді — обґрунтовано, якщо один із батьків належить до національної меншини чи є іноземцем.

Однак не рекомендується використовувати жаргонні варіанти, такі як Кока чи Колян, а також русифіковані форми — Колюша, Коляша чи Ніколаша, оскільки суфікс -ша, характерний для імен у нашій мові (наприклад, Танюша), не підходить для чоловічих імен.

Ще одним мінусом є те, що при перекладі українського імені на російську змінюється його написання, хоча для аналогічних імен з інших мов такої практики не існує.

Микола часто описується як людина з аналітичним розумом, стримана та зосереджена на справах. Тому важливо ставитися до цього імені з повагою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
41
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