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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
963
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Росія зменшила штурмові дії: в чому причина

Ворог може тимчасово перегруповуватись та відновлювати ресурси, однак така пауза також може свідчити про виснаження наступального потенціалу на окремих ділянках фронту.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Графік демонструє динаміку штурмових атак: у квітні спостерігається спад інтенсивності наступу з боку російських військ

Графік демонструє динаміку штурмових атак: у квітні спостерігається спад інтенсивності наступу з боку російських військ / © ТСН.ua

Російські війська поступово зменшують кількість штурмових дій на фронті.

Про це пише DeepState.

За останню добу зафіксовано 99 атак, що є нижчим показником порівняно з попередніми тижнями.

Зниження інтенсивності пов’язують із значними втратами у живій силі, які противник поніс наприкінці березня та на початку квітня. Саме тоді росіяни намагалися наростити активність, що призвело до великої кількості втрат.

/ © t.me/DeepStateUA

© t.me/DeepStateUA

На графіку: червоним кольором позначено кількість штурмів за добу, блакитним — медіану за останні 5 днів. Візуалізація свідчить про тенденцію до зниження.

Нагадаємо, станом на ранок 15 квітня ЗСУ знищили 935 160 солдатів армії Російської Федерації.

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