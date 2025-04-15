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- Війна
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Росія зменшила штурмові дії: в чому причина
Ворог може тимчасово перегруповуватись та відновлювати ресурси, однак така пауза також може свідчити про виснаження наступального потенціалу на окремих ділянках фронту.
Російські війська поступово зменшують кількість штурмових дій на фронті.
Про це пише DeepState.
За останню добу зафіксовано 99 атак, що є нижчим показником порівняно з попередніми тижнями.
Зниження інтенсивності пов’язують із значними втратами у живій силі, які противник поніс наприкінці березня та на початку квітня. Саме тоді росіяни намагалися наростити активність, що призвело до великої кількості втрат.
На графіку: червоним кольором позначено кількість штурмів за добу, блакитним — медіану за останні 5 днів. Візуалізація свідчить про тенденцію до зниження.
Нагадаємо, станом на ранок 15 квітня ЗСУ знищили 935 160 солдатів армії Російської Федерації.