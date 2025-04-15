Росія зменшила штурмові дії: в чому причина

Графік демонструє динаміку штурмових атак: у квітні спостерігається спад інтенсивності наступу з боку російських військ / © ТСН.ua

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Російські війська поступово зменшують кількість штурмових дій на фронті.

Про це пише DeepState.

За останню добу зафіксовано 99 атак, що є нижчим показником порівняно з попередніми тижнями.

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Зниження інтенсивності пов’язують із значними втратами у живій силі, які противник поніс наприкінці березня та на початку квітня. Саме тоді росіяни намагалися наростити активність, що призвело до великої кількості втрат.

На графіку: червоним кольором позначено кількість штурмів за добу, блакитним — медіану за останні 5 днів. Візуалізація свідчить про тенденцію до зниження.

Нагадаємо, станом на ранок 15 квітня ЗСУ знищили 935 160 солдатів армії Російської Федерації.