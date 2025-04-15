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- Війна
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Втрати Росії станом на 15 квітня: Генштаб оновив дані
Станом на ранок 15 квітня ЗСУ знищили 935 160 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1180 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу ‒ близько 935 160 (+1180) осіб,
танків ‒ 10629 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 22150 (+20) од,
артилерійських систем – 26290 (+68) од,
РСЗВ – 1364 (+2) од,
засоби ППО ‒ 1132 (+2) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32691 (+147),
крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 44339 (+210) од,
спеціальна техніка ‒ 3801 (+0).
Як повідомлялося, ЗСУ знищили бронегрупу РФ і зірвали прорив окупантів до Вовчанська. Внаслідок вогневого впливу ЗСУ дві ворожі бронемашини та шість одиниць мототехніки були знищені.