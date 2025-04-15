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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
45
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1 хв

Втрати Росії станом на 15 квітня: Генштаб оновив дані

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

Станом на 15 квітня 2025-го знищено понад 935 тис. осіб. / © gettyimages.com

Станом на ранок 15 квітня ЗСУ знищили 935 160 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1180 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 935 160 (+1180) осіб,

  • танків ‒ 10629 (+7) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 22150 (+20) од,

  • артилерійських систем – 26290 (+68) од,

  • РСЗВ – 1364 (+2) од,

  • засоби ППО ‒ 1132 (+2) од,

  • літаків – 370 (+0) од,

  • гелікоптерів – 335 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32691 (+147),

  • крилаті ракети ‒ 3145 (+0),

  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

  • підводні човни - 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 44339 (+210) од,

  • спеціальна техніка ‒ 3801 (+0).

Як повідомлялося, ЗСУ знищили бронегрупу РФ і зірвали прорив окупантів до Вовчанська. Внаслідок вогневого впливу ЗСУ дві ворожі бронемашини та шість одиниць мототехніки були знищені.

Дата публікації
Кількість переглядів
45
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