ЗСУ знищили бронегрупу РФ і зірвали прорив окупантів до Вовчанська

Втрати РФ. / © Associated Press

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Російські війська намагалися прорвати оборону ЗСУ та просунутися в районі Вовчанська Харківської області. Втім, українські військові знищили ворожу бронегрупу.

Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ "Хортиця" .

"На Харківському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Вовчанська", — наголосили військові.

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Щоб доставити свої штурмові групи та прорвати оборону українських підрозділів у бік Вознесенівки та Вовчанських Хуторів, окупанти застосували три бронемашини та вісім одиниць мототехніки. Під вогневим прикриттям ворог намагався здійснити десантування.

Внаслідок вогневого впливу ЗСУ дві ворожі бронемашини та шість одиниць мототехніки були знищені. Також два мотоцикли агресор залишив на полі бою.

Зараз триває пошук та знищення залишків штурмових груп противника.

Нагадаємо, головком Олександр Сирський заявив про рекордні втрати росіян у війні. З його слів, від початку цього року втрати ворога в особовому складі перевищили 140 тисяч осіб, а саме становлять 140 650 ворожих солдатів.

Дата публікації 17:39, 14.04.25 Кількість переглядів 11 Оборона на межі: Куп'янськ — під загрозою нового прориву