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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
6
Час на прочитання
2 хв

День ангела 15 квітня: кого та як вітати з іменинами

15 квітня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 15 квітня, день ангела

Який сьогодні, 15 квітня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 15 квітня

15 квітня 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Віктора, Леоніда, Олександра, Федора, Трохима, Анастасію, Василису.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві рішучий, цілеспрямований. В дорослому віці стає відважним, працьовитим.

Віктор — латинське ім’я, перекладається як “переможець”. В дитинстві авантюрист. В дорослому віці стає успішним, твердим.

Леонід — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “левинний”. В дитинстві життєрадісний. В дорослому віці стає легким у спілкуванні.

Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві дружелюбний, спокійний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як “подарунок Бога”. В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає активним, працьовитим.

Трохим — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “улюбленець”. В дитинстві активний. В дорослому віці стає мужнім, спортивним.

Анастасія — давньогрецьке походження, означає “безсмертна”. В дитинстві енергійна. В дорослому віці стає сентиментальною, романтичною.

Василиса — давньогрецьке ім’я, перекладається як “цариця”. В дитинстві цілеспрямована. В дорослому віці стає добропорядною, сміливою.

День ангела 15 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 15 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 15 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з чудовим святом — Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі мир, любов і гармонію. Нехай твій ангел-хранитель завжди буде поруч, даруючи тобі натхнення та підтримку в кожному кроці!

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди оберігав тебе від усього поганого, а життя твоє було сповнене теплом, світлом і радістю. Нехай кожен день приносить лише позитив і добробут.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб у цей день ти відчув особливу підтримку небес, а ангел-хранитель завжди дарував тобі спокій і віру в краще майбутнє. Нехай твій шлях буде благословенним!

***

З Днем ангела! Нехай цей святковий день принесе тобі відчуття внутрішнього спокою і гармонії, а твій ангел завжди буде поруч, допомагаючи в труднощах і даруючи незмінну підтримку в житті.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя було наповнене світлом, щастям і удачею, а твій ангел-хранитель завжди вказував правильний шлях і охороняв від усього поганого. Нехай цей день подарує тобі безмежну радість!

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Дата публікації
Кількість переглядів
6
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