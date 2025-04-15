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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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США планують закрити десятки посольств по всьому світу

Це відбувається в рамках зусиль щодо різкого скорочення державних витрат.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Державний департамент США

Державний департамент США / © Politico

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість звернутися до Конгресу з проханням скоротити бюджети Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) майже наполовину. Це відбувається в рамках зусиль щодо різкого скорочення державних витрат.

Про це повідомляє Pоlitico.

Пропозиція на 2026 фінансовий рік передбачає виділення 28,4 мільярда доларів на Державний департамент та, порівняно з 54,4 мільярда доларів у прийнятому бюджеті на 2025 фінансовий рік.

Пропозиція передбачає ліквідацію або суттєве скорочення численних програм, в тому числі тих, що сприяють розвитку демократії, підтримують освітні та культурні обміни, допомагають багатонаціональним інституціям, борються з наркоторгівлею та розв’язують проблеми охорони здоров’я за кордоном.

За словами двох джерел агентства, адміністрація розглядає можливість закриття до трьох десятків американських дипломатичних представництв по всьому світу в рамках масштабних зусиль зі скорочення дипломатичного бюджету. Це стосується посольств США на півдні Африки і в Сахелі, консульств у Європі та кількох посольств в Океанії.

У бюджетному документі також зазначено, що близько 2,1 мільярда доларів буде виділено на нову програму під назвою «Фонд можливостей „Америка понад усе“ (America First Opportunities Fund). У документі не уточнюється, що саме передбачатиме ця програма.

Невідомо, наскільки далеко зайде ця пропозиція, зазначає видання. Не виключено, що держсекретар Марко Рубіо наполягатиме — попри вимоги Бюджетного управління — на збереженні деяких програм.

Нагадаємо, у лютому міністр оборони Піт Гегсет наказав керівництву Пентагону та всім військовим відомствам США розробити плани скорочення оборонного бюджету на 8% протягом наступних п’яти років.

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