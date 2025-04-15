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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Україну накрила потужна магнітна буря 15 квітня

Магнітна буря впливає на організм.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Credits

У вівторок, 15 квітня, в Україні очікується потужна магнітна буря. Це К-індекс 5, червоний рівень.

Про це стало відомо з інформації на ресурсі meteoagent.

Зауважимо, що сильні магнітні бурі фахівці фіксують майже від початку квітня. Йдеться про червоний рівень небезпеки - К-індекси 5,6 і 7 - з дев’яти можливих.

Варто наголосити, що прогнози вчених – попередні. Сонячна активність мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.

Тим часом медики попереджають, що люди з певними захворюваннями - як от серцево-судинної або нервової системи, відчуватимуть ці геомагнітні впливи. У зоні ризику також вагітні та літні люди, або ж ті, хто зазнав стресу.

Під час магнітних бур спостерігається головний біль та запаморочення, нудота, порушення сну, стрибки тиску та пульсу, біль у м'язах, суглобах, загальна слабкість, підвищення тривожності.

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Дата публікації
Кількість переглядів
200
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