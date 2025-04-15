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Украину накрыла мощная магнитная буря 15 апреля
Магнитная буря оказывает влияние на организм.
Во вторник, 15 апреля, в Украине ожидается мощная магнитная буря. Это К-индекс 5, красный уровень.
Об этом стало известно из информации на ресурсе meteoagent.
Заметим, что сильные магнитные бурые специалисты фиксируют почти с начала апреля. Речь идет о красном уровне опасности – К-индексы 5,6 и 7 – из девяти возможных.
Следует отметить, что прогнозы ученых – предварительные. Солнечная активность изменчива и ситуация может изменяться очень быстро.
Между тем медики предупреждают, что люди с определенными заболеваниями - как сердечно-сосудистой или нервной системы, будут испытывать эти геомагнитные воздействия. В зоне риска также беременные и пожилые люди, или испытывающие стресс.
Во время магнитных бурь наблюдается головная боль и головокружение, тошнота, нарушение сна, скачки давления и пульса, боли в мышцах, суставах, общая слабость, повышение тревожности.