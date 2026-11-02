Жители Анд могут спокойно пить яд: как это произошло

Почему жители Анд могут пить воду с мышьяком / © Unsplash

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Жители горного региона в аргентинских Андах тысячелетиями потребляют воду с высоким содержанием мышьяка, которая у большинства людей вызвала бы смертельные отравления и тяжелые болезни. Новые генетические исследования свидетельствуют, что благодаря естественному отбору местное население получило уникальную биологическую адаптацию, позволяющую безопасно метаболизировать этот яд.

Об этом рассказывает Science Alert.

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Жители Анд обладают устойчивостью к мышьяку: как так произошло

Причина скрывается под землей: вулканические породы постоянно вымывают в грунтовые источники токсичный металлоид — мышьяк. Анализ ДНК жителей южноамериканского региона показал наличие особой мутации, которая помогает организму эффективно и безопасно переваривать опасное вещество.

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«Адаптация приводит к изменениям в геноме; однако доказательства специфических адаптаций у людей остаются ограниченными. Наши данные свидетельствуют о том, что адаптация к переносу воздействия мышьяка — фактора стресса окружающей среды — вероятно, обусловила рост частоты защитных вариантов гена AS3MT; это первое доказательство адаптации человека к токсичному химическому веществу», — пишут ученые в исследовании 2015 года под руководством эволюционных биологов Карины Шлебуш и Люси Гаттепай из Уппсальского университета.

Хотя природа неоднократно показывала удивительную способность адаптироваться к нехватке кислорода, экстремальным температурам или радиации, случаи приспособления человека к ядовитым химикатам до сих пор оставались почти неизвестными.

Мышьяк считается одним из самых опасных элементов, потому что провоцирует онкологию, поражение кожи, патологии беременности и преждевременную смерть. При этом ВОЗ считает максимально допустимой концентрацию всего 10 микрограмм на литр.

В высокогорном поселке Сан-Антонио-де-лос-Кобрес, на плато Пуна-де-Атакама, содержание мышьяка в воде достигало отметки в 200 микрограмм на литр. Это превышает норму ВОЗ в 20 раз и такую воду местные жители пили вплоть до 2012 года.

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Позже для людей установили современные фильтрационные системы. Сама же эта местность остается заселенной не менее 7 000, а по некоторым оценкам уже 11 000 лет.

Способность людей беспрепятственно переносить такие дозы токсина годами озадачивала ученых. Еще в 1995 году ученые зафиксировали у местных женщин уникальные показатели метаболитов мышьяка в моче. Обычно когда мышьяк попадает в организм, он проходит несколько этапов трансформации с помощью ферментов.

Промежуточная форма — монометилированный мышьяк (MMA) — крайне токсична, тогда как конечная — диметилированный мышьяк (DMA) — легко выводится почками. В организме жителей Сан-Антонио-де-лос-Кобрес опасное соединение почти не задерживалось, а сразу превращалось в безопасное.

Чтобы выяснить генетическую основу этого явления, команда Шлебуш и Гаттепай взяла образцы ДНК у 124 женщин из этого поселка и изучила миллионы маркеров из всего генома. Полученные данные сравнили с генетическими профилями жителей Перу и Колумбии из базы международного проекта «1000 геномов».

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Сосредоточившись на ферменте метилтрансферазы мышьяка, ученые нашли целую группу генетических вариаций наряду с соответствующим геном. Именно они отвечают за ускоренное очищение организма от яда. В популяции Сан-Антонио-де-лос-Кобрес эти варианты встречались значительно чаще, чем у соседних генетически близких народов.

Такое свойство замечают и в других уголках планеты. В частности, в сентябре 2025 года исследование Чикагского университета, в котором приняли участие более 6 500 жителей Бангладеша, которые испытывали влияние мышьяка, выявило еще два генных кластера — FMO и GSTO. Вместе с мутацией AS3MT они помогают ускорить выведение яда из организма, не давая накапливаться его токсичным формам.

Долгое присутствие токсина в окружающей среде аргентинского высокогорья заставило естественный отбор закрепить у жителей мутации, которые снижают уязвимость к отравлению.

Последние данные исследования показывают, что эта особенность свойственна и другим жителям Андского региона.

«Учитывая серьезные вредные последствия влияния мышьяка на здоровье как детей, так и взрослых, лица, являющиеся носителями гаплотипа, обеспечивающего устойчивость к мышьяку, могут иметь очень значительное селективное преимущество в средах с высоким содержанием этого вещества», — подытожили ученые.

2% населения планеты имеют уникальную генетическую особенность

Напомним, врач Сташа Гомина в подкасте Стивена Бартлетта Diary of a CEO рассказала об уникальной биологической особенности, присущей около 2% населения мира, в частности таким известным личностям, как Эд Ширан и принц Гарри. Речь идет о рыжих волосах, которые специалисты сравнивают со своеобразной «суперсилой».

По словам медика, этот генетический феномен возник в мрачных регионах далекого севера — у викингов и в Шотландии, где из-за нехватки солнечного света организм адаптировался, чтобы эффективнее вырабатывать витамин D.

Но за эту особенность приходится расплачиваться, ведь рыжие волосы связаны с веснушками и дефицитом защитного пигмента меланина, из-за чего такие люди гораздо хуже переносят жаркий климат с высоким уровнем солнечного излучения.

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