Война в Украине / © Associated Press

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За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись на Курщине и Донетчине .

Об этом говорится в сообщении DeepState .

Эксперты сообщили о продвижении врага в Раздольном Донецкой области и возле Гуево Курщины.

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"Враг продвинулся возле Гуево и Раздольного", - говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что из-за несостоятельности оккупационной армии РФ достичь кремлевских задач на фронте захватчики систематически используют химикаты .

Мы ранее информировали, российский диктатор Путин пытается затягивать время мирных переговоров и завершения войны, поскольку верит, что ее продолжение поставит его в более выгодную позицию .