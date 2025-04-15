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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
207
Время на прочтение
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Враг продвинулся на Донетчине и Курщине — DeepState

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись на Курщине и Донетчине .

Об этом говорится в сообщении DeepState .

Эксперты сообщили о продвижении врага в Раздольном Донецкой области и возле Гуево Курщины.

"Враг продвинулся возле Гуево и Раздольного", - говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что из-за несостоятельности оккупационной армии РФ достичь кремлевских задач на фронте захватчики систематически используют химикаты .

Мы ранее информировали, российский диктатор Путин пытается затягивать время мирных переговоров и завершения войны, поскольку верит, что ее продолжение поставит его в более выгодную позицию .

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Дата публикации
Количество просмотров
207
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