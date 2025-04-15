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Враг продвинулся на Донетчине и Курщине — DeepState
Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись на Курщине и Донетчине .
Об этом говорится в сообщении DeepState .
Эксперты сообщили о продвижении врага в Раздольном Донецкой области и возле Гуево Курщины.
"Враг продвинулся возле Гуево и Раздольного", - говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что из-за несостоятельности оккупационной армии РФ достичь кремлевских задач на фронте захватчики систематически используют химикаты .
Мы ранее информировали, российский диктатор Путин пытается затягивать время мирных переговоров и завершения войны, поскольку верит, что ее продолжение поставит его в более выгодную позицию .