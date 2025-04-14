Leopard 2. / © Associated Press

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Немецкие боевые танки Leopard 2, считавшиеся одним из самых современных видов тяжелого вооружения, не оправдывают возлагаемых на них надежд в боевых условиях в Украине. Об этом свидетельствует оценка, предоставленная Министерством обороны Германии, согласно стенограмме закрытой встречи, попавшей в распоряжение нескольких немецких СМИ.

Об этом пишет The Telegraph.

Во время совещания немецкого военного атташе в Киеве с около 200 военнослужащими бундесвера дипломат очертил ряд технических и тактических трудностей, с которыми сталкиваются украинские военные во время эксплуатации этих машин.

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В 2023 году Украина получила 18 танков Leopard 2 от бундесвера после долгих политических дискуссий и промедлений канцлера Олафа Шольца. Решение было принято только после того, как США согласились предоставить танки Abrams, а общественное мнение в Германии склонилось в пользу поддержки Киева.

Однако, по данным со стенограммы, украинские войска жалуются на ограниченное практическое использование Leopard 2, в частности, из-за изменения характера войны и доминирования дронов.

Танки Leopard 2

"Эти танки слишком сложны в обслуживании. Любое повреждение требует транспортировки на ремонтные базы на западе Украины или даже в Польшу", - отмечается в документе.

Поэтому Leopard 2 часто используются не в наступательных операциях, а как стационарные артиллерийские установки.

Директор Европейского центра инициативы по устойчивости в Берлине Сергей Сумлинный отмечает, что главная проблема состоит в крайне ограниченном количестве танков. Если один-два нуждаются в ремонте – это парализует значительную часть всего имеющегося парка.

"Эти машины рассчитаны на поддержку из воздуха, которой у Украины пока нет. А сами Leopard 2 — слишком сложны для условий украинского фронта", — добавляет Добросовестный, регулярно посещающий зону боевых действий.

По его мнению, в конструкции танков ощущается влияние германской послевоенной доктрины: инженеры, не имевшие боевого опыта, создали слишком сложные системы. В то же время техника 1960-х годов, которую разрабатывали ветераны, хотя и имеет более слабую броню, оказывается более надежной в боевых условиях.

Leopard 2. / © commons.wikimedia.org

Депутат от партии "Зеленые" Сара Нанни отмечает, что одним из главных уроков является потребность в значительно большем количестве техники, а не единичных систем. По ее словам, современная война требует учета длительного простоя техники после повреждений и запасных единиц.

Германия остается вторым крупнейшим поставщиком вооружения в Украину после США. Однако, как отмечено в той же стенограмме, даже хорошо зарекомендованные системы, в частности ПВО, испытывают дефицит боеприпасов.

Подобные проблемы фиксируются и с американскими танками Abrams. Еще в декабре бывший советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан признавал, что эти танки "не стали самым эффективным оружием для Украины".

Украинские источники также сообщают, что логистика обслуживания техники Abrams, как и в случае с Leopard, чрезмерно сложна и затратна.

Отставной американский генерал Марк Гертлинг в комментарии CNN отмечал, что хотя танки Abrams и являются техническими шедеврами, они требуют значительной инфраструктуры для обслуживания: большие расходы топлива, потребность в специализированных запчастях и высококвалифицированном персонале — это может создавать дополнительную нагрузку на ресурсы ВСУ.

По сообщениям, из примерно 80 танков Abrams, полученных Украиной от США и Австралии, около 20 были уничтожены, повреждены или оказались в руках врага.

Похожие трудности возникали и с британскими Challenger 2. Один из украинских военнослужащих, входивший в экипаж танка, в комментарии The Sun признался, что боевые машины часто выходили из строя, а их ремонт был усложнен.

"Ожидание запчасти занимает много времени. Логистика сложна как с украинской стороны, так и с вашей", - подчеркнули военные.