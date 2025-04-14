Танки Leopard 2 не витримують реалій українського фронту – The Telegraph

Leopard 2. / © Associated Press

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Німецькі бойові танки Leopard 2, які вважались одним із найсучасніших видів важкого озброєння, не виправдовують покладених на них сподівань у бойових умовах в Україні. Про це свідчить оцінка, яку надало Міністерство оборони Німеччини, згідно зі стенограмою закритої зустрічі, що потрапила у розпорядження кількох німецьких ЗМІ.

Про це пише The Telegraph.

Під час наради німецького військового аташе у Києві з близько 200 військовослужбовцями бундесверу, дипломат окреслив низку технічних і тактичних труднощів, із якими стикаються українські військові під час експлуатації цих машин.

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У 2023 році Україна отримала 18 танків Leopard 2 від бундесверу — після тривалих політичних дискусій і зволікань канцлера Олафа Шольца. Рішення було прийнято лише після того, як США погодились надати танки Abrams, а суспільна думка в Німеччині схилилася на користь підтримки Києва.

Проте, за даними зі стенограми, українські війська скаржаться на обмежене практичне використання Leopard 2, зокрема через зміну характеру війни та домінування дронів.

Танки Leopard 2.

“Ці танки надто складні в обслуговуванні. Будь-яке пошкодження вимагає транспортування на ремонтні бази на заході України або навіть до Польщі”, — зазначається у документі.

Через це Leopard 2 часто використовуються не в наступальних операціях, а як стаціонарні артилерійські установки.

Директор Європейського центру ініціативи зі стійкості в Берліні Сергій Сумлінний наголошує, що головна проблема полягає у вкрай обмеженій кількості танків. Якщо один-два потребують ремонту — це паралізує значну частину всього наявного парку.

“Ці машини розраховані на підтримку з повітря, якої Україна наразі не має. А самі Leopard 2 — надто складні для умов українського фронту”, — додає Сумлінний, який регулярно відвідує зону бойових дій.

На його думку, у конструкції танків відчувається вплив німецької повоєнної доктрини: інженери, які не мали бойового досвіду, створили надто складні системи. Натомість техніка 1960-х років, яку розробляли ветерани, хоч і має слабшу броню, виявляється більш надійною в бойових умовах.

Leopard 2. / © commons.wikimedia.org

Депутатка від партії “Зелені” Сара Нанні зазначає, що одним із головних уроків є потреба у значно більшій кількості техніки, а не одиничних систем. За її словами, сучасна війна вимагає врахування тривалого простою техніки після ушкоджень і наявності запасних одиниць.

Німеччина наразі залишається другим найбільшим постачальником озброєння в Україну після США. Однак, як зазначено у тій же стенограмі, навіть добре зарекомендовані системи, зокрема ППО, відчувають дефіцит боєприпасів.

Подібні проблеми фіксуються і з американськими танками Abrams. Ще у грудні колишній радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван визнавав, що ці танки “не стали найефективнішою зброєю для України”.

Українські джерела також повідомляють, що логістика обслуговування техніки Abrams, як і у випадку з Leopard, надмірно складна та витратна.

Відставний американський генерал Марк Гертлінг у коментарі CNN зазначав, що хоч танки Abrams і є технічними шедеврами, вони вимагають значної інфраструктури для обслуговування: великі витрати палива, потреба у спеціалізованих запчастинах і висококваліфікованому персоналі — усе це може створювати додаткове навантаження на ресурси ЗСУ.

За повідомленнями, з приблизно 80 танків Abrams, які Україна отримала від США та Австралії, близько 20 були знищені, пошкоджені або опинилися в руках ворога.

Схожі труднощі виникали і з британськими Challenger 2. Один з українських військовослужбовців, який входив до екіпажу танка, у коментарі виданню The Sun зізнався, що бойові машини часто виходили з ладу, а їх ремонт був ускладненим.

“Очікування на запчастини займає багато часу. Логістика складна як з українського боку, так і з вашого”, — наголосили військові.