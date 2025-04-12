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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
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Україна працює над розробкою власного комплексу ППО Patriot

Київ веде переговори щодо часткової локалізації виробництва з іншими країнами.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Комплекс ППО Patriot

Комплекс ППО Patriot / © Associated Press

Український уряд та оборонний сектор ведуть переговори з іноземними партнерами щодо створення власного аналогу комплексу ППО Patriot. Даний комплект постачається лише Сполученими Шатами та є єдиним у світі який здатен збивати російські балістичні ракети.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, інформує РБК-Україна.

"Поки що аналогів на території України ракетним комплексам ППО Patriot немає, але наша оборонка має відповідний проєкт і ми над ним працюємо", - сказав Сметанін.

Він заявив, що наразі Україна веде переговори щодо часткової локалізації виробництва з іншими країнами, які виробляють подібні комплекси.

"Америка має партнерів, спільно з якими виробляє дані комплекси. В нас був ряд перемовин з виробниками аналогів, в тому числі Patriot, щодо часткової локалізації виробництва даних систем на території України. Ведуться такі перемовини, йде активна робота", - додав Сметанін.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що у вільного світу є 10 систем Patriot, зараз потрібні політичні рішення, щоб вони працювали заради миру.

Ми раніше інформували, що ракети до систем ППО Patriot в Україні можуть вичерпатися за кілька тижнів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
219
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