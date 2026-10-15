В Україні знову закінчуються ракети до Patriot — CNN

Patriot / © Getty Images

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Україна знову відчуває гостру нестачу ракет-перехоплювачів для американських систем ППО Patriot, через що стає більш вразливою перед російськими ударами балістичними ракетами.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.

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За словами співрозмовника телеканалу, під час останньої масованої атаки майже всі російські балістичні ракети не вдалося перехопити саме через брак ракет для Patriot.

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«Майже всі балістичні ракети, випущені під час останнього удару, не були перехоплені через нестачу ракет-перехоплювачів», — заявило джерело CNN.

Під час цієї атаки російські балістичні ракети, зокрема, вдарили по трьох теплоелектроцентралях Києва та цілили по енергетичній інфраструктурі Харкова. У столиці внаслідок ударів загинули четверо людей, ще 25 постраждали.

За даними CNN, це може бути не перший випадок, коли запаси перехоплювачів Patriot в Україні фактично вичерпуються.

Ще в серпні українські посадовці повідомляли телеканалу, що ракет для комплексів Patriot залишилося критично мало. Тоді президент Володимир Зеленський заявив CNN, що Україна має приблизно десяту частину необхідної кількості перехоплювачів.

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За його словами, значна частина переговорів із союзниками була спрямована саме на пошук додаткових ракет.

У вересні Зеленський заявляв, що Україна розраховує отримати від США ліцензію на виробництво ракет Patriot. Однак, як зазначає CNN, президент США Дональд Трамп публічно не підтвердив готовності погодитися на такий крок, а ліцензію Україна досі не отримала.

Постачання ракет до Patriot опинилися під додатковим ризиком

Ситуація загострилася на тлі погіршення відносин між Києвом і Вашингтоном після домовленості США з Москвою щодо імпорту російського дизельного пального та посилення тиску на Україну через удари по російській енергетичній інфраструктурі.

Зеленський заявляв, що міг би розглядати припинення таких ударів лише за умови посилення української протиповітряної оборони, зокрема додатковими перехоплювачами до Patriot.

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«Коли я попросив посилити протиповітряну оборону, американці відповіли послабленням роботи Starlink», — заявив президент.

Згодом він знову публічно закликав США надати Україні додаткові ракети.

«У американського президента є всі ефективні й необхідні інструменти, щоб наблизити мир силою, справедливістю та тиском на агресора. Ми просимо про надання Україні додаткових пакетів ракет для Patriot», — заявив Зеленський.

CNN також повідомляє, що адміністрація Трампа попередила Україну та європейських союзників про можливість обмежити продаж американського озброєння Європі та обмін розвідувальною інформацією з Києвом, якщо Україна не припинить далекобійні удари по російських енергетичних об’єктах.

Трамп водночас заперечував, що США припинили обмін розвідданими з Україною.

Якщо Вашингтон вирішить обмежити продаж зброї європейським країнам у межах механізму PURL, це, за оцінкою CNN, може поставити під загрозу і майбутні постачання Україні ракет-перехоплювачів для Patriot.

Так адміністрація президента США Дональда Трампа хоче змусити Київ припинити далекобійні удари по російській енергетичній інфраструктурі.

Дефіцит таких ракет залишається глобальною проблемою. Перехоплювачі є дорогими, а їхні запаси обмежені, оскільки низка країн уже витратила частину наявних ракет або намагається посилити власну протиракетну оборону на тлі війни з Іраном.

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