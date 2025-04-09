Охочим виробляти зброю Україна видаватиме гранти

Зброя українського виробництва / © Володимир Зеленський

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Для виробників деталей для зброї та військової техніки в Україні з’явилася нова грантова програма.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко в дописі у мережі Х.

«Держава націлена на максимальне посилення українського ВПК, тож з’явилася нова грантова програма на 8 мільйонів гривень», — написала вона.

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Як йдеться в долученому до допису відео, охочі організувати виробництво компонентів до озброєння можуть подати заявку на грант «Зроблено для перемоги» від Мінекономіки та Мінстратегпрому через портал «Дія».

«Виробляй в Україні компоненти перемоги для української зброї». — закликають у ролику потенційних виробників.

Нагадаємо, на початку 2025 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська оборонна промисловість значно наростила виробництво зброї, яка зараз становить 33-34% від загальної кількості того, що використовується на фронті.