- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 72
- Час на прочитання
- 1 хв
Охочим виробляти зброю Україна видаватиме гранти
Нова грантова програма розрахована на 8 мільйонів гривень.
Для виробників деталей для зброї та військової техніки в Україні з’явилася нова грантова програма.
Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко в дописі у мережі Х.
«Держава націлена на максимальне посилення українського ВПК, тож з’явилася нова грантова програма на 8 мільйонів гривень», — написала вона.
Як йдеться в долученому до допису відео, охочі організувати виробництво компонентів до озброєння можуть подати заявку на грант «Зроблено для перемоги» від Мінекономіки та Мінстратегпрому через портал «Дія».
«Виробляй в Україні компоненти перемоги для української зброї». — закликають у ролику потенційних виробників.
Нагадаємо, на початку 2025 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська оборонна промисловість значно наростила виробництво зброї, яка зараз становить 33-34% від загальної кількості того, що використовується на фронті.