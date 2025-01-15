Чиєї зброї в українському війську найбільше: Зеленський здивував статистикою

Українська оборонна промисловість значно наростила виробництво зброї, яка зараз складає 33-34% від загальної кількості того, що використовується на фронті.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві.

"Десь близько 33-34% усієї зброї в Україні сьогодні - це вітчизняне виробництво. Зі 100% того, що вам потрібно на рік. І це серйозне зростання. Було менше 10%, зараз 33-34%", – пояснив він.

Також читайте Зеленський назвав кількість військових в українській армії

Окрім того, президент підкреслив, що близько 30% зброї Україна отримує з європейських країн, а понад 30% — зі Сполучених Штатів Америки.

Зеленський акцентував увагу на важливості збереження сильного альянсу між Україною, Європою та США для забезпечення безпеки України.

Він також висловив вдячність своїм міжнародним партнерам за постійну підтримку і наголосив, що Україна намагається розвивати свою оборонну промисловість, аби зменшити залежність від зовнішніх постачальників.

Нагадаємо, Україна обговорює можливість розміщення європейського миротворчого контингенту на своїй території, але наголошує на необхідності більш широкої системи безпекових гарантій для забезпечення повної стабільності.

Читайте також: