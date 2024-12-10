Чи існує зброя, що здатна переломити хід війни – експерт відповів

На думку експерта, game-changing weapons, – зброї, яка переломить хід війни, насправді не існує.

Не існує зброї, яка могла б кардинально переломити хід війни на користь України.

Таку думку висловив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в інтерв'ю OBOZ.UA.

"Насправді немає такої зброї, немає панацеї. Тут питання виходу за рамки й надання нам більш сучасних озброєнь", – каже Жмайло.

Він наголосив на важливості далекобійністі. Щоб партнери і надалі постачали ATACMS, Storm Shadow і Scalp.

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"Щоб ми могли хоча б на цьому етапі зменшити тиск на наше курське угруповання. Також дуже важливі протипіхотні міни, щоб ставити загородження проти "повзучих" наступів росіян. Тобто будь-яка лінійка дуже важлива, як і посилення нашої ППО, причому постійне, тому що тиск із неба досить великий", – зазначив есперт.

"Кроком вперед" він назвав розміщення в Україні стратегічного неядерного озброєння. Йдеться про ракети Tomahawk і Strike Missile Tomahawk з відповідним погодженням усіх цілей, які складають основу російського військово-промислового комплексу.

"Тому що неприпинення бойових дій – а наразі хочуть просто припинення вогню – можливе лише, якщо на теренах України буде сила, яка здатна протистояти Російській Федерації. Отже, цей трек, цей виклик постав перед нашою дипломатією, особливо після удару Путіна "Орешніком", із яким ми будемо працювати з новою адміністрацією Трампа", – підсумував Дмитро Жмайло.

Раніше ми писали, що український розвідувально-ударний комплекс допустили до експлуатації в ЗСУ.

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