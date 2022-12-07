Мобінг на роботі: що це і яке покарання чекає на кривдників

1 грудня 2022 року Верховна Рада України прийняла закон про мобінг, який передбачає відповідальність за цькування і приниження на роботі. Читайте в матеріалі ТСН.ua — що означає мобінг.

Мобінг — це один з різновидів цькування. Цей термін вживають лише тоді, коли йдеться про приниження на роботі. Найчастіше мобінг проявляється як психологічне знущення над колегою чи групою працівників або керівництвом.

Людина, яка відчуває приниження і цькування на роботі, часто не знає куди звертатися за допомогою. Варто запам'ятати, що цими питаннями займається Державна служба з питань праці. 1 грудня 2022 року Верховна Рада України прийняла закон про мобінг (№5749), за яким передбачена адміністративна відповідальність за мобінг на роботі.

Що означає мобінг на роботі

У законопроєкті Верховної Ради прописане також і визначення мобінгу як терміну.

Мобінг — це діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної (ділової) репутації у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема, зі застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно нього напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі, що змушує особу недооцінювати власну професійну придатність.

Таке цькування розглядають як одну з форм дискримінації прав людини в трудових відносинах. Воно може проявитися через економічне, психологічне чи інше насильство з метою приниження гідності співробітника.

Типовими ознаками мобінгу на роботі є:

діяння постійно повторюються;

існування чітко визначенних сторін — жертва (потерпілий), кривдник та спостерігач (за наявності);

бездіяльність чи дії кривдника, які призводять до приниження, заподіяння моральної шкоди, страху, тривоги або навіть спричиненння соціальної ізоляції потерпілого на роботі, примушування змінити місце роботи.

Щоб зрозуміти, чи присутній мобінг на вашій роботі, варто звернути увагу на його варіанти:

ігнорування працівника, його ізоляція;

поширення неправдивих чуток;

надмірна прискіпливість;

відпускання гострих слів в бік потерпілого;

небажана поведінка з сексуальним контентом;

донесення керівництву;

завдавання матеріальної шкоди.

Мобінг — яка відповідальність передбачена

Від початку грудня 2022 року за мобінг на роботі передбачено адміністративну відповідальність. Про це повідомила в телеграм-каналі народна депутатка Юлія Гришина.

Які саме штрафи чекають на кривдників:

за перше правопорушення — штраф 1700-2550 гривень або 20-40 годин громадських робіт;

друге та кожне наступне порушення протягом року або коли цькування ведеться групою осіб — штраф 3400-5100 гривень або 40-60 годин громадських робіт.

Нагадаємо, що подібний законопроєкт був на розгляді Верховної Ради ще 2019 року, однак його тоді не прийняли. Тепер Україна приєдналася до низки інших європейських країн (Швеція, Данія, Німеччина, Норвегія, Італія, Польща, Франція, Великобританія), де мобінг на роботі заборонено на законодавчому рівні.