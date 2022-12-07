Моббинг на работе: что это и какое наказание ждет обидчиков

1 декабря 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон о моббинге, предусматривающий ответственность за травлю и унижение на работе. Читайте в материале ТСН.ua – что означает моббинг.

Моббинг – это одна из разновидностей травли. Этот термин используют только тогда, когда речь идет о унижении на работе. Чаще моббинг проявляется как психологическое издевательство над коллегой или группой работников или руководством.

Человек, испытывающий унижение и травлю на работе, часто не знает куда обращаться за помощью. Следует запомнить, что этими вопросами занимается Государственная служба по вопросам труда. 1 декабря 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон о моббинге (№5749), согласно которому предусмотрена административная ответственность за мобинг на работе.

Что означает моббинг на работе

В законопроекте Верховной Рады прописано также и определение моббинга как термина.

Моббинг — это деяния работодателя или отдельных работников трудового коллектива, которые направлены на унижение достоинства и чести работника, его профессиональной (деловой) репутации в форме психологического и/или экономического давления, в частности, с применением средств электронных коммуникаций, создания в отношении него напряженной, враждебной, оскорбительной атмосферы, в том числе, что заставляет личность недооценивать свою профессиональную пригодность.

Такую травлю рассматривают как одну из форм дискриминации прав человека в трудовых отношениях. Оно может проявиться из-за экономического, психологического или иного насилия с целью унижения достоинства сотрудника.

Типичными признаками моббинга на работе являются:

деяния постоянно повторяются;

существование четко определенных сторон – жертва (потерпевший), обидчик и наблюдатель (при наличии);

бездействие или действия обидчика, приводящие к унижению, причинению морального вреда, страха, тревоги или даже причинение социальной изоляции потерпевшего на работе, принуждение сменить место работы.

Чтобы понять, присутствует ли моббинг на вашей работе, следует обратить внимание на его варианты:

игнорирование работника, его изоляция;

распространение ложных слухов;

чрезмерная придирчивость;

отпускание острых слов в сторону потерпевшего;

нежелательное поведение с сексуальным контентом;

доносы руководству;

причинение материального вреда.

Моббинг — какая ответственность предусмотрена

С начала декабря 2022 года за мобинг на работе предусмотрена административная ответственность. Об этом сообщила в телеграмм-канале народный депутат Юлия Гришина.

Какие именно штрафы ждут обидчиков:

за первое правонарушение — штраф 1700-2550 гривен или 20-40 часов общественных работ;

второе и каждое последующее нарушение в течение года или когда травля ведется группой лиц — штраф 3400-5100 гривен или 40-60 часов общественных работ.

Напомним, что подобный законопроект был на рассмотрении Верховной Рады еще в 2019 году, однако его тогда не приняли. Теперь Украина присоединилась к ряду других европейских стран (Швеция, Дания, Германия, Норвегия, Италия, Польша, Франция, Великобритания), где моббинг на работе запрещен на законодательном уровне.