ATACMS: що відомо про ракети, які потрібні ЗСУ

Під час свого візиту до Вашингтона 21 грудня 2022 року українська делегація планує попросити у Джо Байдена та його команди ракети ATACMS для ЗСУ. Читайте у матеріалі ТСН.ua, що про них відомо.

Про це йдеться у повідомлені Politico. Однак, як зазначили у виданні, поки що офіційні особи США не готові поступитися. Білий дім все ще вважає, що постачання ракет великої дальності, як от ракети ATACMS, може спровокувати президента РФ використовувати ще більш смертоносну зброю щодо України та українців.

Хоча передавання ракет ATACMS все ще залишається під знаком питання, варто дізнатися про їхні основні технічні характеристики.

Що відомо про ракети ATACMS

ATACMS — це абревіатура, яка розшифровується як "Army Tactical Missile System". Називають її американською тактичною балістичною ракетою класу земля - земля.

Виробляє ракети компанія Lockheed Martin і їх можна використовувати з такими ракетними системами як M270 MLRS, M142 HIMARS та інших модифікацій.

Якщо говорити про дальність ракет ATACMS, то вони мають функцію стрільби на відстань до 300 км. Однак тут також багато що залежить від модифікації, яких у США аж п'ять. Яку саме хочуть отримати в ЗСУ, наразі невідомо.

Модифікації

MGM-140 ATACMS / Фото: commons.wikimedia.org

Як вже було сказано раніше, наразі армія США має цілих п'ять модифікацій ракет ATACMS, кожна з яких відрізняється дальністю стрільби та масою бойової частини. Що відомо про кожну з модифікацій?

ATACMS Block I — базова версія, яку прийняли на озброєння США ще 1991 року, однак вона все ще перебуває в строю. Також відома під позначками M39, MGM-140 або ж MGM-140A. Бойова частина ракети складається з 950 суббоєприпасів M74. Кожен з них може "накрити" площу до 15 квадратних метрів. Дальність стрільби цієї модифікації — до 165 км. Тут використовується інерціальна система наведення, яка базується на кільцевому лазерному гіроскопі, що забезпечує точність влучання в ціль з відхиленням 225-250 метрів. ATACMS Block IA — цю модифікацію прийняли на озброєння 1998 року і вона пройшла "бойове хрещення" на війні проти Іраку 2003 року. Також відома під позначеннями M39A1 або MGM-140B. Ця ракета відрізняється тим, що її бойова частина має втричі менше навантаження у порівнянні з базовою версією. Тут лише 300 суббоєприпасів. Однак було збільшено дальність стрільби на 290 км. А також використовується комбінована система наведення (інерціальна з GPS-навігацією). На базі цієї модифікації також створили ракету ATACMS Block II (відома також як M39A2 або ж MGM-164). Її особливістю є те, що бойова частина складається з 13 самонавідних суббоєприпасів BAT, якими можна вражати також і рухомі цілі. ATACMS Block IVA — ця модифікація вважається найбільш вдосконаленою. Також відома як Block IA Quick Reaction Unitary, Block IA Unitary, Block IA Unitary PIP, QRU, M57, MGM-140E, MGM-168, T2K та XM57. Тут зберегли комбіновану систему наведення. Дальність стрільби сягає до 300 км, але бойова частина унітарна і має масу 227 кг. Призначена така ракета для знищення бункерів і фортифікаційних споруд. Цю ракету також вперше використали під час війни проти Ірану (2003 рік). Протягом 2004-2005 років модифікація отримала пакет вдосконалень. Зокрема, покращили систему наведення, додали нове програмне забезпечення та можливість уражати цілі з вертикального пікірування. ATACMS-P — ці ракети також відомі під позначенням M39A3. Тут буква "P" означає "Penetrator" і її розробили для армії США для враження заглиблених цілей. Модернізований TACMS — часто відомий під назвою M57A1. Тут йдеться про модифікацію ракети, робота над якою розпочалася порівняно недавно — 2016 року. Заявлено, що вона відрізняється дальністю стрільби від 300 до 450 км, а також оснащена більш новітньою електронікою.

Призначення ракет ATACMS

Призначення ATACMS в уражені точкових цілей противника. Зокрема, ракети можуть вражати:

об'єкти ППО;

командні пункти;

вузли зв'язку;

пускові установки ракет;

склади з боєприпасами тощо.

Ракети можуть працювати в холод та в спеку, в будь-який час доби безперебійно.

Технічні характеристики

Довжина — 3,96 м (ATACMS MGM-140A та MGM-140B); 4,00 м (MGM-164B та MGM-168A);

Діаметр ракети — 0,61 м;

Розмах крил — 1,4 м;

Маса залежно від модифікації: 1670 кг – ATACMS MGM-140A; 1320 кг — MGM-140B;

Це ракети касетного типу;

Дальність стрільби: 165 км – ATACMS MGM-140A; 300 км – MGM-140B; 140 км – MGM-164A; 270 км – MGM-168A.

Багатьох українців також цікавить запитання про вартість ракети ATACMS. Ціна буває різною. Однак 2022 року середня вартість становила приблизно $1 млн за одну ракету.

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