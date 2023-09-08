Резніков вперше відреагував на призначення Умєрова міністром оборони

Олексій Резніков закликав міністрів оборони інших країн підтримати його наступника Рустема Умєрова та разом прискорити момент перемоги.

Про це Резніков написав у колонці для The Guardian.

"Скільки триває 671 день? У контексті сучасної історії це, можливо, еквівалент кількох секунд. Але для мене це період часу, за який з Україною сталося більше, ніж багато країн переживають за століття. Це також кількість днів, протягом яких я виконував обов'язки міністра оборони моєї країни", - написав Резніков.

Він пригадав, що обійняв цю посаду 4 листопада 2021 року, коли Україна вже вісім років протистояла російській гібридній війні.

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"За 112 днів Кремль розпочав повномасштабну війну, якої Європа не знала з часів Другої світової війни. Україна стала першою державою у світі, яка була змушена вести війну з агресором одразу в п'яти сферах: на суші, в повітрі, на воді, в інформаційному та кібернетичному просторах", - розповів ексміністр.

Резніков зауважив, що під час перебування на посаді він завжди думав про те, що потрібно Збройним силам України не сьогодні, а завтра.

"Це призвело до життєво важливого придбання Javelin, NLAW і Stinger; пізніше ми придбали гаубицю M777, ракетний комплекс Patriot і зараз готуємося до розгортання винищувачів F-16", - додав він.

Резніков подякував колегам-міністрам оборони і назвав їх людьми, які "пишуть нову сторінку світової історії".

"Саме завдяки вам українці можуть гідно протистояти російській агресії. Ми ніколи не забудемо тих, хто нам допоміг у найстрашніший час нашої історії", - наголосив ексміністр.

Насамкінець він попросив міністрів підтримувати тепер новопризначеного очільника Міноборони України Рустема Умєрова.

"Я хотів би попросити вас бути ще більш чуйними та підтримувати мого наступника. Рустем Умєров – компетентна та професійна людина, здатна продовжувати розпочаті нами ініціативи. Разом ви прискорите перемогу України", - написав Резніков.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 7 вересня представив нового міністра оборони України Рустема Умєрова і розповів, яких рішень очікує від нього в Міноборони.

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