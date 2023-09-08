Резніков вперше відреагував на призначення Умєрова міністром оборони

Ексміністр оборони Олексій Резніков відреагував на призначення Рустема Умєрова на посаду нового очільника Міноборони.
Олексій Резніков закликав міністрів оборони інших країн підтримати його наступника Рустема Умєрова та разом прискорити момент перемоги.
Про це Резніков написав у колонці для The Guardian.
"Скільки триває 671 день? У контексті сучасної історії це, можливо, еквівалент кількох секунд. Але для мене це період часу, за який з Україною сталося більше, ніж багато країн переживають за століття. Це також кількість днів, протягом яких я виконував обов'язки міністра оборони моєї країни", - написав Резніков.
Він пригадав, що обійняв цю посаду 4 листопада 2021 року, коли Україна вже вісім років протистояла російській гібридній війні.
"За 112 днів Кремль розпочав повномасштабну війну, якої Європа не знала з часів Другої світової війни. Україна стала першою державою у світі, яка була змушена вести війну з агресором одразу в п'яти сферах: на суші, в повітрі, на воді, в інформаційному та кібернетичному просторах", - розповів ексміністр.
Резніков зауважив, що під час перебування на посаді він завжди думав про те, що потрібно Збройним силам України не сьогодні, а завтра.
"Це призвело до життєво важливого придбання Javelin, NLAW і Stinger; пізніше ми придбали гаубицю M777, ракетний комплекс Patriot і зараз готуємося до розгортання винищувачів F-16", - додав він.
Резніков подякував колегам-міністрам оборони і назвав їх людьми, які "пишуть нову сторінку світової історії".
"Саме завдяки вам українці можуть гідно протистояти російській агресії. Ми ніколи не забудемо тих, хто нам допоміг у найстрашніший час нашої історії", - наголосив ексміністр.
Насамкінець він попросив міністрів підтримувати тепер новопризначеного очільника Міноборони України Рустема Умєрова.
"Я хотів би попросити вас бути ще більш чуйними та підтримувати мого наступника. Рустем Умєров – компетентна та професійна людина, здатна продовжувати розпочаті нами ініціативи. Разом ви прискорите перемогу України", - написав Резніков.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 7 вересня представив нового міністра оборони України Рустема Умєрова і розповів, яких рішень очікує від нього в Міноборони.
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