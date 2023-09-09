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У Марокко стався потужний землетрус: загинули сотні людей

У Марокко стався потужний землетрус: загинули сотні людей

У Марокко через потужний землетрус загинули майже 300 людей / Фото: Associated Press

На місцях працюють рятувальники.

У Марокко стався потужний землетрус у горах Високого Атласу. Його магнітуда склала 6,8 бала. 

Про це повідомляє Reuters.

За даними Геологічної служби США, землетрус у п'ятницю пізно ввечері стався на відносно невеликій глибині ‒ 18,5 км у гірському районі Ігіл. У результаті було зруйновано багато будівель, за останніми даними загинули майже 300 осіб. Крім того, 153 постраждалих доправлені до лікарень.

На місцях події ведуться роботи з розбору завалів. Як розповіли в МВС Марокко, найбільше пошкоджень сталося за межами міст і селищ.

Нагадаємо, у Румунії стався землетрус. Епіцентр підземних поштовхів зафіксували неподалік міста Арад на глибині 6,4 кілометра. 

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