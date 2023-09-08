Прогноз погоди на 9 вересня в Україні: вдень буде тепло, а вночі - лише +6°

Опадів в Україні не буде.

У суботу, 9 вересня, погода потішить комфортним теплом вдень. Втім, ніч буде прохолодна - температура опуститься до +6°.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

У суботу в Україні буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Вночі температура повітря в Україні становитиме +6-11°. Теплішою ніч буде крайньому півдні - обіцяють до 15° тепла.

Вдень на переважній більшості території повітря прогріється до +20-25°. Значно тепліше буде в Одеській області та на Закарпатті: вдень стовпчики термометрів покажуть до +28°. Натомість свіжіше буде у східних та північно-східних областях - лише +14-19°.

Прогноз погоди в Україні на 9 вересня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 9 вересня буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Також оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки - 9-10 вересня.

В області температура повітря вночі буде +6-11°, вдень - 20-25° тепла. В Києві вночі стовпчики термометрів близько 10° тепла, а вдень повітря прогріється до +20-22°.

Як повідомлялося, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, чи надовго в Україні затримається тепло. За її словами, найближчими вихідними очікується приємна погода.

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