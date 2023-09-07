Чи надовго в Україні затримається тепло: прогноз синоптикині здивував

Найближчими днями буде тепло і сухо в країні.

Тепло ще порадує українців. Найближчими вихідними очікується приємна погода.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко в Facebook.

Зокрема, температура повітря завтра становитиме +20...25°С. На північному сході буде +18...22°С, а на півдні потеплішає до +28°С. У столиці завтра буде тепло – сонце та +22°С.

За даними Діденко, "спека ще оголить плечі й коліна 12-13 вересня".

А от перші дощі в Україні пройдуть разом із атмосферним фронтом 13-15 вересня.

Нагадаємо, синоптики прогнозують у другій половині вересня перші заморозки на поверхні ґрунту.

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