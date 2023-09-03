В Україні вдарять перші заморозки: синоптик спрогнозував дати

Середньомісячна температура вересня очікується в межах +15…+20 °С.
Синоптики прогнозують у другій половині вересня перші заморозки на поверхні ґрунту.
Про це йдеться на сайті Meteoprog.
За даними синоптика Ігора Кібальчича, у третій декаді місяця через скорочення світлового дня та низьку відносну вологість, на поверхні ґрунту відзначатимуться заморозки. У західних областях і на крайній півночі країни в окремі ночі від’ємні температури можуть фіксуватися й у повітрі.
Зазначається, що середньомісячна температура вересня очікується в межах +15…+20 °С, що на 1 – 3 °С вище за кліматичну норму. Кількість опадів становитиме 25 – 65 мм; у західних областях місцями 70 – 100 мм, що у межах норми, подекуди нижче за норму на 20 – 30%.
Нагадаємо, раніше ми розповіли, якою буде погода у вересні.
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