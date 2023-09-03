У ворога є лише два варіанти: експерт прогнозує оперативне оточення росіян в Бахмуті 

Наразі біля Бахмута Донецької області та на Куп’янсько-Лиманському напрямку точаться запеклі бої. Існує ймовірність, що російські окупаційні війська у Бахмуті потраплять в оперативне оточення.

Про це у коментарі "Фактам ICTV" розповів військовий експерт Петро Черник.

Він зауважив, що протягом минулого тижня ЗСУ звільнили від окупантів близько одного кв. км. Черник наголошує, що "це дуже багато".

"Кілометр вперед і по фронту - це дуже суттєво і відчутно. Як тільки складеться оперативне оточення, той контингент буде або знищений, або було б добре, якби ці кілька тисяч росіян здалися у полон. Оце був би дійсно перший серйозний мотиваційний надлом", - зауважив експерт.

Водночас росіяни намагаються штурмувати на Куп’янському напрямку через те, що не можуть програти Бахмут. Втім, Сили оборони відбили ворожі атаки.

За словами Черника, Бахмут є політично важливим для російського президента-диктатора Володимира Путіна.

"Вийти з Бахмута - це поразка для Путіна. Росіяни вважають, що ми будемо перекидати сили і засоби на Куп’янський напрямок і таким чином ситуація біля Бахмута для них покращиться. Насправді, логічно з їхнього боку, тому що той напрямок відносно легко забезпечувати довезенням боєприпасів автівками, бо не дуже велика відстань до самої РФ", - наголошує військовий експерт Черник.

Нагадаємо, у Міноборони інформували, що в околицях Бахмута гаряче. На Бахмутському напрямку тривають активні бойові дії, на північ від Бахмута ворог намагається відтіснити ЗСУ із зайнятих раніше позицій.

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