В околицях Бахмута гаряче: Маляр повідомила про спроби наступу росіян

На Бахмутському напрямку тривають активні бойові дії, на північ від Бахмута ворог намагається відтіснити ЗСУ із зайнятих раніше позицій.

Про це в п’ятницю, 1 вересня, ефірі національного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Якщо ми говоримо про території південніше Бахмута, то у нас Курдюмівка - епіцентр бойових дій, Кліщіївка і Андріївка. В тих районах дійсно гаряче, але наші Збройні сили там мають певні успіхи”, - зазначила вона.

За словами заступниці міністра оборони, на північному фланзі від Бахмута атакує ворог.

“Вони [росіяни] намагаються нас витіснити з тих позицій, які ми вже там зайняли, але наші Збройні сили там дуже потужно чинять опір і ворогу не вдається це зробити", - наголосила Маляр.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку проти української армії здебільшого воюють російські повітряно-десантні війська, підрозділ "Ахмат" і формування "Еспаньола" – "фанатський спецназ" російського футбольного клубу ЦСКА.

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