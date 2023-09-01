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В окрестностях Бахмута жарко: Маляр сообщила о попытках наступления россиян

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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В окрестностях Бахмута жарко: Маляр сообщила о попытках наступления россиян

ВСУ ведут бои против российского агрессора / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Враг атакует на северном фланге от города-крепости, южнее — некоторые успехи имеют ВСУ.

На Бахмутском направлении продолжаются активные боевые действия, севернее Бахмута враг пытается оттеснить ВСУ с занятых ранее позиций.

Об этом в пятницу, 1 сентября, в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

“Если мы говорим о территориях к югу от Бахмута, то у нас Курдюмовка — эпицентр боевых действий, Клищиевка и Андреевка. В этих районах действительно жарко, но наши Вооруженные силы там имеют определенные успехи”, — отметила она.

По словам замминистра обороны, на северном фланге от Бахмута атакует враг.

"Они [россияне] пытаются нас вытеснить с тех позиций, которые мы уже там заняли, но наши Вооруженные силы там очень мощно сопротивляются и врагу не удается это сделать", — подчеркнула Маляр.

Напомним, на Бахмутском направлении против украинской армии в основном воюют российские воздушно-десантные войска, подразделение "Ахмат" и формирование "Эспаньола" – "фанатский спецназ" российского футбольного клуба ЦСКА.

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Дата публикации
Просмотры
116
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