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Буданов прокомментировал "медленное контрнаступление"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1815
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Буданов прокомментировал "медленное контрнаступление"

Кирилл Буданов / Фото: ТСН.ua

Буданов подчеркнул, что украинские войска двигаются вперед.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал заявления о "медленном контрнаступлении". Он подчеркнул, что украинские защитники, несмотря ни на что, двигаются вперед.

Об этом он сказал в интервью Наталье Мосейсук.

Буданов отметил, что Украина двигается вперед, несмотря на заявления, что это происходит медленно.

"Приближаемся. Есть определенные замедления. Иногда с субъективных причин, иногда по объективным причинам. Ну это нормально, но мы двигаемся вперед и даже то, что вы сейчас вспомнили многие говорят медленное наступление. Смотрите сама формулировка вы же сами говорите медленное, но наступление. Это ведь не медленно отползание назад это медленное наступление, но вперед", — подчеркнул разведчик.

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Напомним, Буданов назвал цель высадки ГУР в Крыму и анонсировал наземную операцию.

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Дата публикации
Просмотры
1815
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