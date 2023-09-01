Буданов прокомментировал "медленное контрнаступление"

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал заявления о "медленном контрнаступлении". Он подчеркнул, что украинские защитники, несмотря ни на что, двигаются вперед.

Об этом он сказал в интервью Наталье Мосейсук.

Буданов отметил, что Украина двигается вперед, несмотря на заявления, что это происходит медленно.

"Приближаемся. Есть определенные замедления. Иногда с субъективных причин, иногда по объективным причинам. Ну это нормально, но мы двигаемся вперед и даже то, что вы сейчас вспомнили многие говорят медленное наступление. Смотрите сама формулировка вы же сами говорите медленное, но наступление. Это ведь не медленно отползание назад это медленное наступление, но вперед", — подчеркнул разведчик.

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Напомним, Буданов назвал цель высадки ГУР в Крыму и анонсировал наземную операцию.

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