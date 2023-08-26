Буданов рассказал о своих рейдах в Крым в 2016 году

Руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов рассказал, что в 2016 году в рамках спецоперации несколько раз заходил в Крым, чтобы "перенести груз вглубь территории" полуострова. В частности, он заявляет, что в августе 2016 лично участвовал в спецоперации ГУР МО Украины в аннексированном Крыму.

Об этом Буданов рассказал в интервью "Крым.Реалии".

По его словам, все предыдущие высадки тоже были удачными.

"Совершались они для переноса груза вглубь территории. Вплавь и через Сиваш", — сообщил Буданов.

Он рассказывает, что плыли долго – 8 км.

"Там по прямой 6,7 км, кажется. Немного дугой – восемь. О чем я мог думать? Надо как-то все же выйти нам всем... Тремя подгруппами", — сказал руководитель разведки.

Напомним, утром 24 августа подразделения ГУР провели спецоперацию в Крыму, высадившись на плавсредствах на берегу в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк. Разведчики вступили в бой с врагом, нанеся ему потери в живой силе и технике.

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