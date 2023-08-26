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Буданов розповів про свої рейди до Криму 2016 року

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Буданов розповів про свої рейди до Криму 2016 року

Керівник ГУР Кирило Буданов

Рейди здійснювалися для перенесення вантажу вглиб території.

Керівник української військової розвідки Кирило Буданов розповів, що у 2016 році в рамках спецоперації кілька разів заходив до Криму, щоб "перенести вантаж углиб території" півострова. Зокрема, він заявляє, що у серпні 2016 року особисто брав участь у спецоперації ГУР МО України в анексованому Криму. 

Про це Буданов розповів в інтерв'ю "Крим.Реалії".

За його словами, усі попередні висадки теж були вдалими.

"Здійснювалися вони для перенесення вантажу вглиб території. Вплав та через Сиваш", - повідомив Буданов.

Він розповідає, що пливли довго - 8 км. 

"Там по прямій 6,7 км, здається. Трошки дугою - вісім. Про що я міг думати? Треба якось все ж вийти нам усім... Трьома підгрупами.", - сказав керівник розвідки.

Нагадаємо, вранці 24 серпня підрозділи ГУР провели спецоперацію в Криму, висадившись на плавзасобах на березі в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Розвідники вступили у бій з ворогом, завдавши йому втрат у живій силі і техніці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Буданов "жжет"! Анонсував похід на Крим і заінтригував новинами".

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Дата публікації
Перегляди
789
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