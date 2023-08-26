Симпатичний хлопець: Байден прокоментува тюремну світлину Трампа

Дональд Трамп став першим президентом за всю історію США, у якого є тюремне фото.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден висміяв тюремну фотографію колишнього очільника Білого Дому Дональда Трампа.

Про це повідомляє видання The Hill.

Думку Байдена про тюремну світлину Трампа запитали журналісти. Той відповів: "Я бачив її по телевізору. Симпатичний хлопець".

Нагадаємо, експрезиденту США Дональду Трампу зробили фото у в’язниці 24 серпня, коли він прибув туди як обвинувачений у справі про втручання у президентські вибори. Політик таким чином став першим президентом за всю історію США, у якого є тюремне фото. Трамп опублікував цей знімок у Twitter і підписав його такими словами: "Втручання у вибори! Ніколи не здамося".

Допис експрезидента США Дональда Трампа із його тюремним фото / Скриншот

Трамп 24 серпня прибув до вʼязниці в Атланті, щоб здатися владі у справі про намагання змінити результати президентських виборів 2020 року у штаті Джорджія. Після цього політик вийшов під заставу у $200 тисяч.

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