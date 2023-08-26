У російському Кемерово масштабна пожежа: що горить (відео)

На території Росії знову неспокійно. Сьогодні, 26 серпня, у Кемерово загорівся склад з піротехнікою.

У російському Кемерово сталася масштабна пожежа.

Про це повідомляють місцеві та російська пропаганда.

Зазначається, що в місті спалахнув нібито склад піротехніки. Російські Telegram-канали інформують, що будівля складу повністю охоплена полум'ям, частково обвалилася покрівля. Пожежі присвоєно другий рівень складності.

За даними російського МНС, площа загоряння становить 750 квадратних метрів. На місці працюють понад 30 осіб та 11 одиниць техніки. Що стало причиною масштабної пожежі, поки невідомо.

У російському Кемерово сталася масштабна пожежа: відео

Нагадаємо, у російському Волгограді 21 серпня також спалахнула сильна пожежа у річковому порту. Там горів склад.

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