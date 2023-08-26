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В российском Кемерово масштабный пожар: что горит (видео)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Время на прочтение
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В российском Кемерово масштабный пожар: что горит (видео)

Пожар в российском Кемерово 26 августа/Скриншот с видео

На территории России снова неспокойно. Сегодня, 26 августа, в Кемерово загорелся склад с пиротехникой.

В российском Кемерово произошел масштабный пожар.

Об этом сообщает местные и российская пропаганда.

Отмечается, что в городе вспыхнул якобы склад пиротехники. Российские Telegram-каналы информируют, что здание склада полностью охвачено пламенем, частично обрушилась кровля. Пожару присвоен второй уровень сложности.

По данным российского МЧС, площадь возгорания составляет 750 квадратных метров. На месте работают более 30 человек и 11 единиц техники. Что стало причиной масштабного пожара, пока неизвестно.

В российском Кемерово произошел масштабный пожар: видео

В российском Кемерово произошел масштабный пожар: видео

Напомним, в российском Волгограде 21 августа также вспыхнул сильный пожар в речном порту. Там горел склад.

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Дата публикации
Просмотры
720
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