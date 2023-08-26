Жители Москвы увидели "столб огня": видео

Кроме атаки беспилотника у жителей РФ была интересная ночь.

Жители Юго-Востока Москвы сообщили о "столбе огня", который они видели из своих окон около определенного времени назад.

Об этом они сообщили в социальных сетях.

Пока огонь почти погас.

Пока неизвестно, связан ли этот "столб огня" с вероятной атакой беспилотника на столицу РФ.

Напомним, что ранее в Москве задерживали рейсы на вылет и прилет: столицу РФ атаковал беспилотник. Позже работа аэропортов была возобновлена.

Позже в Минобороны РФ отреагировали на атаку беспилотника на Москву : снова обвинили "киевский режим".