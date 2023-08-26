В Москве задерживают рейсы на вылет и на прилет: столицу РФ атаковал беспилотник

Во всех московских аэропортах объявлен план "Ковер".

Об этом информируют рос"СМИ".

Задержаны рейсы на вылет и прилет.

Якобы раздается воздушная тревога из-за атаки неустановленных беспилотников.

Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в пригороде Москвы. Информация уточняется.

"Сегодня ночью "силами ПВО" на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия" — заявил мэр Москвы Сергей Соборянин.

По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и 8 отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"

Напомним, россияне 23 августа заявили об очередной атаке несколькими беспилотниками по Москве и области. Были попадания по недостроенному небоскребу в "Москва-Сити" и повреждены здания в Подмосковье.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Москву-сити" атаковали дроны! Попадание прямо в цель"

Уже в ночь на 24 августа в Минобороны РФ заявила о новой попытке атаки БПЛА по Москве. В ведомстве утверждают о сбитии дронов в Брянской и Калужской областях.

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