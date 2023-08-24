В РФ заявили о якобы новой попытке беспилотников атаковать Москву

В Минобороны РФ заявили о якобы уничтожении трех БПЛА.

Российское Минобороны заявило, что ночью якобы беспилотник самолетного типа пытались атаковать Москву.

Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

Там обвинили Украину в попытке атаковать столицу РФ.

«Ночью пресечена попытка Киева атаковать беспилотниками самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Два БПЛА уничтожены средствами ПВО в Брянской области, один — в Калужской», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью 23 августа в Москве и области снова слышны взрывы. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что один беспилотник попал в здание "Москви-Сити", а второй якобы сбил ПВО.

Кроме того, мы ранее сообщали, что беспилотники по Москве 23 августа запустили работники ГУР Минобороны Украины.

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