В РФ заявили о якобы новой попытке беспилотников атаковать Москву

В Минобороны РФ заявили о якобы уничтожении трех БПЛА.
Российское Минобороны заявило, что ночью якобы беспилотник самолетного типа пытались атаковать Москву.
Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.
Там обвинили Украину в попытке атаковать столицу РФ.
«Ночью пресечена попытка Киева атаковать беспилотниками самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Два БПЛА уничтожены средствами ПВО в Брянской области, один — в Калужской», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что ночью 23 августа в Москве и области снова слышны взрывы. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что один беспилотник попал в здание "Москви-Сити", а второй якобы сбил ПВО.
Кроме того, мы ранее сообщали, что беспилотники по Москве 23 августа запустили работники ГУР Минобороны Украины.
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