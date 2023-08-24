Телефон Пригожина нашли на месте падения самолета – Al Jazeera

Тело Пригожина на данный момент со стопроцентной точностью пока не идентифицировано.

На месте падения самолета Embraer ERJ 135 был найден телефон главаря террористической группировки "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом информирует издание Al Jazeera.

Источники издания сообщают, что тело Пригожина на данный момент со стопроцентной точностью пока не идентифицировано среди трупов, обнаружившихся на месте падения самолета, однако собеседник журналистов не сомневается в том, что главарь "вагнеровцев" погиб.

Сообщается, что сотрудники ГА ФСБ и СКР прибыли на место происшествия и начали осматривать место происшествия. После следственных действий трупы будут отведены в морг в дверь, где утром проведут попытку познания. Также будет произведена процедура ДНК.

На месте крушения самолета Пригожина установили мощные прожекторы, а криминалисты активно осматривают тела погибших и обломки бизнес-джета.

Напомним, ранее сообщалось, что "вагнеровцы" обещают отомстить российскому диктатору Путину за смерть своего главаря Евгения Пригожина.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Тверской области разбился принадлежавший Пригожину самолет.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.