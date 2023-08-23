"Надо подождать": Подоляк прокомментировал информацию о гибели Пригожина

Вероятно, глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин погиб во время падения самолета в Тверской области. Однако к этой информации следует относиться спокойно, лучше подождать.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в твиттере.

"Относительно Пригожина: надо подождать развеяния тумана войны. Однако очевидно, что Путин никому не прощает собственного зверского страха – именно обнулившего его в июне 2023-го – и ждал момента", – считает Подоляк.

Лояльность равна смерть

Очевидно, продолжил советник ОП, что Пригожин подписал себе особый смертный приговор в тот момент, когда поверил в странные "гарантии Лукашенко" и в не менее абсурдное "честное слово" Путина.

"Показательное устранение Пригожина и командование "Вагнера" через два месяца после попытки переворота – это сигнал от Путина российским элитам перед выборами 2024 года: "Бойтесь! Нелояльность равна смерти".

По словам Подоляка, это также сигнал российским военным: "героев СВО" не будет. "Если не украинский трибунал, то пуля от ФСБ", – подытожил Михаил Подоляк.

Западные эксперты активно комментируют вероятную гибель главы террористического НПК "Вагнер" Евгения Пригожина. Там считают, что к его вероятной ликвидации причастен диктатор Путин, так и не смог простить восстания против путинского режима. Некоторые предполагают, что инцидент с падением самолета мог быть инсценировкой.

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