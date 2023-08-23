"Треба зачекати": Подоляк прокоментував інформацію про загибель Пригожина

Путін чекав моменту, щоб ліквідувати Пригожина.
Ймовірно, очільник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин загинув під час падіння літака у Тверській області. Однак до цієї інформації слід ставитися спокійно, краще зачекати.
Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у твітері.
"Щодо Пригожина: треба почекати розвіяння туману війни. Проте очевидно, що Путін нікому не прощає власного звірячого страху – саме такого, який обнулив його в червні 2023-го, – і чекав моменту", – вважає Подоляк.
Лояльність дорівнює смерть
Очевидно також, продовжив радник ОП, що Пригожин підписав собі особливий смертний вирок тієї миті, коли повірив у дивні "гарантії Лукашенка" та в не менш абсурдне "чесне слово" Путіна.
"Показове усунення Пригожина та командування "Вагнера" через два місяці після спроби перевороту – це сигнал від Путіна російським елітам перед виборами 2024 року: "Бійтесь! Нелояльність дорівнює смерті".
За словами Подоляка, це також це сигнал російським військовим: "героїв СВО" не буде. "Якщо не український трибунал, то куля від ФСБ", – підсумував Михайло Подоляк.
Західні експерти активно коментують ймовірну загибель очільника терористичної ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина. Там вважають, що до його ймовірної ліквідації причетний диктатор Путін, який так і не зміг пробачити повстання проти путінського режиму. Дехто припускає, що інцидент з падінням літака міг бути інсценуванням.
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