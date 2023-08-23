Пригожин та Уткін офіційно у списку загиблих – Росавіація

Російські пропагандисти пишуть, що тіло Пригожина вже упізнали.
У Росавіації підтвердили, що терористи Євген Пригожин і його права рука Дмитро Уткін були на борту літака, який 23 серпня розбився у Тверській області РФ. Раніше повідомлялося, що всі члени екіпажу та пасажири загинули.
Про це пише Росавіація.
У Росії оприлюднили списки усіх, хто був на борту бізнес-джета Embraer Legacy 600, номер RA-02795.
Пасажири:
- Пропустін Сергій
- Макарян Євген
- Тотмін Олександр
- Чекалов Валерій
- Уткін Дмитро
- Матусеєв Микола
- Пригожин Євген
Члени екіпажу:
- Левшин Олексій, командир;
- Карімов Рустам, другий пілот;
- Распопова Христина, бортпровідниця.
Російські терлеграм-канали підтверджують загибель терориста Пригожина. Деякі з них інформують, що нібито його тіло вже упізнали.
Нагадаємо, 23 серпня російські пропагандисти повідомили про падіння літака, який належав терористу Пригожину. Він розбився у Тверській області РФ.
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