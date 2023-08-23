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Пригожин та Уткін офіційно у списку загиблих – Росавіація

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Пригожин та Уткін офіційно у списку загиблих – Росавіація

Євген Пригожин / Фото: ТСН.ua

Російські пропагандисти пишуть, що тіло Пригожина вже упізнали.

У Росавіації підтвердили, що терористи Євген Пригожин і його права рука Дмитро Уткін були на борту літака, який 23 серпня розбився у Тверській області РФ. Раніше повідомлялося, що всі члени екіпажу та пасажири загинули.

Про це пише Росавіація.

У Росії оприлюднили списки усіх, хто був на борту бізнес-джета Embraer Legacy 600, номер RA-02795.

Пасажири:

  • Пропустін Сергій
  • Макарян Євген
  • Тотмін Олександр
  • Чекалов Валерій
  • Уткін Дмитро
  • Матусеєв Микола
  • Пригожин Євген

Члени екіпажу:

  • Левшин Олексій, командир;
  • Карімов Рустам, другий пілот;
  • Распопова Христина, бортпровідниця.
Списки загиблих / Скриншот / ©
Списки загиблих / Скриншот

Російські терлеграм-канали підтверджують загибель терориста Пригожина. Деякі з них інформують, що нібито його тіло вже упізнали.

Нагадаємо, 23 серпня російські пропагандисти повідомили про падіння літака, який належав терористу Пригожину. Він розбився у Тверській області РФ.

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Дата публікації
Перегляди
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