У Білорусі в таборі "Вагнера" – перебої з інтернетом

Саме біля села Цель розташований польовий табір, куди прибули "вагнерівці" з Росії.

У районі табору ПВК "Вагнер" у Білорусі спостерігаються сильні перебої у роботі мобільного інтернету.

Про це повідомляє опозиційний до режиму Лукашенка моніторинговий канал "Беларускі Гаюн".

"У районі табору ПВК "Вагнер" біля с.Цель та в Осиповичському районі на даний момент спостерігаються сильні перебої у роботі мобільного інтернету", - йдеться в повідомленні.

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Зауважимо, що Мін'юст Білорусі зареєстрував групу "Вагнера" як освітню організацію за адресою саме у селі Цель.

Раніше цей же моніторинговий канал повідомив, що до Білорусі вперше за останній місяць прибув російський військово-транспортний літак ІЛ-76, що співпало із днем падіння бізнес-джету Пригожина.

Нагадаємо, що у Тверській області розбився літак, який належав Пригожину. "Росавіація" повідомила, що ватажок "Вагнера" рахувався серед пасажирів. Проте у повітрі над Москвою летів ще один літак Пригожина і спочатку не було точно відомо, на котрому них він перебував.

Згодом, пропагандистські ЗМІ підтвердили, що на борту ліката, що впав, був все таки Пригожин.

За інформацією Sky News, президентові США Байдену доповіли про падіння літака, який міг належати Пригожину.