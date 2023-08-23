Байден вперше прокоментував падіння літака, де міг бути Пригожин: "Я не здивований"

Президент США вперше відреагував на події в Росії.
Президент США Джо Байден відреагував на падіння літака у Тверській області РФ, де міг бути терорист і лідер ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.
Про це пише Sky News.
Байден пригадав, що він у липні після невдалого бунту рекомендував Пригожину стежити за тим, що "він їсть і на чому їздить".
"Ви можете пригадати, коли ви (журналісти - ред.) запитали мене про Пригожина, я сказав, що на його місці я був би обережний із тим, що я п'ю і на чому їжджу. Я точно не знаю, що сталося, але я не здивований", - наголосив президент США.
Джо Байден додав, що йому доповіли про інцидент, коли він був на тренуванні, проте поки у нього немає достатньої інформації, щоб сказати більше про ситуацію в Росії.
Нагадаємо, в РФ розбився літак, який міг належати Пригожину. Згодом у Росавіації заявили, що терорист Євген Пригожин був у списку пасажирів літака, який впав у Тверській області. Деякі російські пропагандисти повідомляють, що терорист таки начебто загинув.
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