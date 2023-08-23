Байден впервые прокомментировал падение самолета, где мог быть Пригожин: "Я не удивлен"

Президент США Джо Байден отреагировал на падение самолета в Тверской области РФ, где мог быть террорист и лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Об этом пишет Sky News.

Байден напомнил, что он в июле после неудачного бунта рекомендовал Пригожину следить за тем, что "он ест и на чем ездит".

"Вы можете вспомнить, когда вы (журналисты — ред.) спросили меня о Пригожине, я сказал, что на его месте я был бы осторожен с тем, что я пью и на чем езжу. Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен", — подчеркнул президент США.

Джо Байден добавил, что ему доложили об инциденте, когда он был на тренировке, однако пока у него нет достаточной информации, чтобы сказать больше о ситуации в России.

Напомним, в РФ разбился самолет, который мог принадлежать Пригожину. Впоследствии в Росавиации заявили, что террорист Евгений Пригожин был в списке пассажиров упавшего в Тверской области самолета. Некоторые российские пропагандисты сообщают, что террорист вроде бы погиб.

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