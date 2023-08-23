Падение самолета в России: на борту мог быть террорист Пригожин

На борту самолета также мог находиться заместитель Пригожина Дмитрий Уткин.

В Тверской области РФ в среду, 23 августа, рухнул гражданский российский бизнес джет Embraer Legacy 600, номер RA-02795. На месте инцидента погибли все пассажиры и члены экипажа. В Росавиации заявили, что в списке пассажиров находился террорист Евгений Пригожин.

Об этом пишут российские пропагандисты.

Инцидент произошел под селом Куженкино Тверской области области РФ. Там упал бизнес-джет Embraer Legacy 600, номер RA-02795. После этого российские пропагандисты сообщили, что этот самолет принадлежит террористу Евгению Пригожину. Известно, что на борту находились 10 человек, среди которых три члена экипажа. Все они погибли.

"Росавиация" сообщила, что Пригожин числился в списке пассажиров уппвшего самолета.

Некоторые российские "z-пропагандисты" пишут, что на этом борту мог быть основатель ЧВК "Вагнер", сторонник нацистов Дмитрий Утикин.

Также есть несколько версий падения бизнес джета в России, среди которых: воздушное судно сбило российское ПВО и внутри самолета могла быть взрывчатка.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❓ Пригожина убили? 10 человек погибли! В РФ разбился частный самолет

Напомним, в РФ разбился самолет, который мог принадлежать Пригожину.

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